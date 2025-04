Rosso per Carlo bianco per Camilla | vino italiano nei calici dei Reali in visita a Roma

Carlo beve solo vini rossi, mentre la regina Camilla preferisce i bianchi: così, per la prima cena – in programma oggi, 8 aprile, a Villa Wolkonsky a Roma, residenza dell'Ambasciatore britannico, Edward Llewellynm (che in questa occasione diventa residenza dei Reali d'Inghilterra) – del loro viaggio ufficiale in Italia, nei calici delle .

