Rossi Napoli e la Campania territori di eccellenza per la Rai

Napoli (ITALPRESS) – “La Rai di Napoli va in continuità con lo straordinario lavoro che è stato fatto in questi decenni e si collega al territorio, alla sua anima creativa, alla sua capacità di costruire narrazioni e decide di investire sul territorio”. Lo dice l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, parlando a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, a margine della presentazione del progetto di ristrutturazione del centro di produzione dell’azienda a Napoli. “Come servizio pubblico, Rai è il luogo di tenuta dell’intera industria culturale del nostro Paese, basti pensare all’audiovisivo. E Napoli e la Campania rimangono territori di eccellenza dove poter rappresentare questa industria importante” sottolinea Rossi, che poi aggiunge: “Il tema fondamentale è che la creatività produce ricchezza e quello che ci accingiamo a fare è la creazione di un indotto economico, pensiamo per esempio al valore delle fiction di cui produciamo il 71% in Italia. Unlimitednews.it - Rossi “Napoli e la Campania territori di eccellenza per la Rai” Leggi su Unlimitednews.it (ITALPRESS) – “La Rai diva in continuità con lo straordinario lavoro che è stato fatto in questi decenni e si collega alo, alla sua anima creativa, alla sua capacità di costruire narrazioni e decide di investire sulo”. Lo dice l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo, parlando a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione, a margine della presentazione del progetto di ristrutturazione del centro di produzione dell’azienda a. “Come servizio pubblico, Rai è il luogo di tenuta dell’intera industria culturale del nostro Paese, basti pensare all’audiovisivo. Ee larimangonodidove poter rappresentare questa industria importante” sottolinea, che poi aggiunge: “Il tema fondamentale è che la creatività produce ricchezza e quello che ci accingiamo a fare è la creazione di un indotto economico, pensiamo per esempio al valore delle fiction di cui produciamo il 71% in Italia.

Rossi "Napoli e la Campania territori di eccellenza per la Rai". Rossi "Napoli e la Campania territori di eccellenza per la Rai". De Luca “Centro produzione Rai di Napoli? Si sta completando progetto”. La Campania del vino porta a Vinitaly le eccellenze della regione - - Quotidiano di. Fiat, Guasco "Collaborazione con Kartell radicata fin dal 1957". Scutari "Partnership Fiat-Gallo su Topolino è condivisione di valori". Ne parlano su altre fonti

Rossi “Napoli e la Campania territori di eccellenza per la Rai” - NAPOLI (ITALPRESS) – “La Rai di Napoli va in continuità con lo straordinario lavoro che è stato fatto in questi decenni e si collega al territorio, alla sua anima creativa, alla sua capacità di costru ... (pugliain.net)

Dalla Campania 16 milioni per il centro di produzione Rai a Napoli, De Luca “Due anni di lavori” - NAPOLI (ITALPRESS) – Con un contributo da 16 milioni di euro la Regione Campania si appresta a cofinanziare al 50% il progetto di ristrutturazione del centro di produzione Rai di Napoli. (italpress.com)

Assemblea Ordinaria FISR Campania, Francesco Rossi confermato Presidente per il quarto mandato - Napoli, 7 Aprile - Si è tenuta sabato 5 aprile l’Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Campania della FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici – ... (sciscianonotizie.it)