Tpi.it - Rose Villain sarà la madrina del Roma Pride 2025: “Ogni diritto negato a qualcuno è negato a chiunque. La mia voce sarà un megafono per chi ne ha meno”

Leggi su Tpi.it

la cantanteladel, il corteo in favore dei diritti LGBTQIA+, che si svolgerà nella Capitale sabato 14 giugno. L’annuncio è arrivato sui social: “ha accettato in maniera entusiasta l’invito del Coordinamentodi essere ladell’edizionepresente alla ‘Grande Parata’ di sabato 14 giugno con la sua hit Fuorilegge, chel’inno della manifestazione di quest’anno e che coincide con lo slogan del”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official)“Felicissimi di avereal nostro fianco.è un’alleata che non ha mai nascosto il suo apporto alla comunità LGBT+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti e la tutela delle minoranze.