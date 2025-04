Lapresse.it - Rose Villain madrina del Roma Pride 2025

Leggi su Lapresse.it

ha accettato in maniera entusiasta l’invito del Coordinamentodi essere ladell’edizionee sarà presente alla ‘Grande Parata‘ di sabato 14 giugno con la sua hit ‘Fuorilegge’, che sarà l’inno della manifestazione di quest’anno e che coincide con lo slogan del.“Felicissimi di avereal nostro fianco. – afferma Mario Colamarino, portavoce delè un’alleata che non ha mai nascosto il suo apporto alla comunità Lgbt+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti e la tutela delle minoranze. Ha la nostra stessa visione, un paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni.”“Sono orgogliosa di partecipare al– sostiene– perché la comunità queer mi ha insegnato che ogni diritto che non viene concesso, o viene negato, a qualcuno è un diritto che viene negato a chiunque.