361magazine.com - Rose Villain madrina del Roma Pride 2025: “Fuorilegge” è il grido di libertà

Leggi su 361magazine.com

La cantante alla guida della parata del 14 giugno. Il suo brano diventa l’inno ufficiale di una manifestazione che chiede diritti, non concessioniscende in campo, anzi in strada, al fianco della comunità LGBTQIA+. L’artista ha accettato con entusiasmo l’invito del Coordinamentoe sarà laufficiale dell’edizione, partecipando attivamente alla Grande Parata in programma sabato 14 giugno. Un ruolo che prende sul serio e che la vedrà in prima linea anche sul piano musicale:, la sua hit potente e simbolica, sarà l’inno ufficiale della manifestazione.Una scelta che fa rumore (e che emoziona)“Felicissimi di avereal nostro fianco”, ha dichiarato Mario Colamarino, portavoce del. “È un’alleata vera, che non ha mai nascosto il suo sostegno alla comunità LGBT+ e il suo impegno civile.