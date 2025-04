Movieplayer.it - Rooney e Kate Mara nella prima foto del dramma di Werner Herzog, Bucking Fastard

Leggi su Movieplayer.it

Due sorelle ai margini della società invaghite di un vicino di casa neldiispirato a una storia vera, attualmente in lavorazione a Dublino. Dal set di Dublino approda in rete ladi, impegnatelavorazione di, pellicola diretta dal maestro tedescoe ispirata a una storia vera. Per lavolta insieme sul set, le sorelleinterpretano le gemelle Joan e Jean, disagiate e isolate come anticipa laimmagine. Il film è basato sulla vita di Freda e Greta Chaplin, che divennero ossessionate sessualmente dal loro vicino di casa perseguitandolo al punto da costringerlo a chiedere un ordine restrittivo. Il titolo del film è basato su un lapsus verbale simultaneo che .