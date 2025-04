Ilrestodelcarlino.it - Roncaglia, riapre il circolo Arci: "Il quartiere torna a fare comunità"

Cosa c’è a, frazioncina sopra Cattabrighe? Un panorama mozzafiato, la chiesa, il cimitero e il, ospitato nell’edificio che in passato è stata la scuola elementare. E’ sempre stato così che la, piccola, ma salda della frazione ad un chilometro e mezzo dalla vecchia Fornace Mancini, ha tenuto fede ai riti di buon vicinato e mutua attenzione. Per un paio di anni alla quaterna è venuto meno il, chiuso nell’ambito dei lavori di ristrutturazione messi a bando dall’amministrazione comunale per un progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’intero edificio,destinato a più funzioni di ordine sociale. Nel tardo pomeriggio di domenica il sindaco Andrea Biancani, davanti ad un centinaio di cittadini, tra cui molti residenti in attesa di “riabitare“ il, ha tagliato il nastro per la fine dei lavori.