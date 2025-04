Calcionews24.com - Ronaldinho: «Dembelé mi piace, ha uno stile brasiliano. Mbappé? Sono contento di una cosa»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, ex fuoriclasse, sui talenti migliori del calcio attuale come. I dettagliha parlato a L’Equipe dei migliori talenti del mondo del calcio. DEMBELE’ – «Non mimolto fare confronti. Guardo soprattutto alle mie vecchie squadre e a quelle cheancora in corsa in Champions .