Iodonna.it - Romanticismo, battaglie epiche e paesaggi dell'Alto Adige ricostruiti in Ungheria

Leggi su Iodonna.it

Can Yaman ritorna in televisione, per la gioia dei fan, nella nuova serie in 6 episodi Il Turco. La prima puntata va in onda questa sera su Canale 5 alle 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity. Accanto al bell’attore c’è Greta Ferro. La serie si ispira all’omonimo romanzoo scrittore Orhan Yeniaras. Si tratta di un Kolossal dal respiro internazionale ambientato in un inedito e poco conosciuto contesto storico, pieno di emozioni trae intense scene d’amore. La seconda puntata di Il Turco andrà in onda il 15 aprile. Can Yaman sul set di “Sandokan” in Calabria: le prime immagini X Leggi anche › Can Yaman è “Il turco”, da oggi l’anteprimaa serie su Mediaset Infinity Siamo nel Seicento durante il conflitto austro-turco e l’assedio di Vienna, ha come protagonista Hasan Balaban, un abile militare’esercito ottomano salvato da Gloria, una donna misteriosa e bellissima.