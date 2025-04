Roma un album nel ricordo di Di Bartolomei | Ago – Oggi ieri sempre

Tra i giocatori che hanno fatto la storia della Roma e che non saranno mai dimenticati dai tifosi, un posto speciale lo occupa Agostino Di Bartolomei che Oggi, 8 aprile, avrebbe compiuto 70 anni. L'ex centrocampista giallorosso è stato uno dei volti del secondo Scudetto vinto dal club nel 1983, quando in panchina siedeva Nils Liedholm, mentre nell'anno successivo giocò la finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool.Proprio nella giornata di Oggi sono stati tanti i messaggi di auguri, dai tifosi fino a ex giocatori come Vincent Candela, per arrivare ovviamente anche quelli della Roma, che ha voluto omaggiare Di Bartolomei anche con una bella iniziativa. Per ricordare i tanti bei momenti vissuti con la maglia giallorossa e presenti nell'archivio del club, sul sito ufficiale è infatti possibili sfogliare l'album dal nome "Ago – Oggi, ieri, sempre".

