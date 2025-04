Puntomagazine.it - Roma: Terza edizione “Premio Film Impresa”

” Laandrà in scena ail giorni 9, 10 e 11 aprile presso la Casa del Cinema a Villa Borghese: dal 9 all’11 aprile aandrà in scena ladella manifestazione dedicata al cinema d’. Premi speciali a Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, e Luca Zingaretti e Pietro Salini. Spazio anche ad incontri e talk di approfondimento che quest’anno avranno come pilastri tematici il futuro, l’innovazione e l’intelligenza artificiale.Al via ladel, che avrà luogo il 9, 10 e 11 aprile alla Casa del Cinema dia Villa Borghese.Divenuto ormai un vero hub culturale e luogo d’incontro di riferimento, il, ideato e realizzato da Unindustria con il supporto di Confindustria, ha l’obiettivo di valorizzare, esaltare e comunicare i valori della cultura die delle persone che vi lavorano.