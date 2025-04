Roma ten Hag ospite di Rensch e impressionato da Trigoria

Roma-Juventus, aveva fatto particolarmente rumore quella di Erik ten Hag. L’ex tecnico del Manchester United è stato avvistato all’Olimpico e in pochi minuti sono iniziate a circolare voci su un possibile interessamento del club giallorosso per il futuro della panchina. Ma la realtà si è rivelata ben diversa.Il retroscena sulla visita a Trigoria Il mistero si è risolto nelle ultime ore. Ten Hag non era ospite del club giallorosso, bensì di Devyne Rensch, terzino olandese allenato proprio dal tecnico ai tempi dell’Ajax. Un rapporto che risale alle stagioni 2020 e 2021, quando il giovane difensore muoveva i primi passi in Eredivisie. Non solo: anche Salah-Eddine, oggi in giallorosso, era parte di quella squadra. La visita, dunque, è da considerare personale e priva di legami diretti con la Roma. Sololaroma.it - Roma, ten Hag ospite di Rensch e impressionato da Trigoria Leggi su Sololaroma.it Domenica scorsa, tra le tante presenze illustri in tribuna per-Juventus, aveva fatto particolarmente rumore quella di Erik ten Hag. L’ex tecnico del Manchester United è stato avvistato all’Olimpico e in pochi minuti sono iniziate a circolare voci su un possibile interessamento del club giallorosso per il futuro della panchina. Ma la realtà si è rivelata ben diversa.Il retroscena sulla visita aIl mistero si è risolto nelle ultime ore. Ten Hag non eradel club giallorosso, bensì di Devyne, terzino olandese allenato proprio dal tecnico ai tempi dell’Ajax. Un rapporto che risale alle stagioni 2020 e 2021, quando il giovane difensore muoveva i primi passi in Eredivisie. Non solo: anche Salah-Eddine, oggi in giallorosso, era parte di quella squadra. La visita, dunque, è da considerare personale e priva di legami diretti con la

