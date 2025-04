Romadailynews.it - Roma, spaccio di droga a Colle Oppio: segnalati tre minorenni

I carabinieri sorprendono tre ragazzi mentre confezionano hashish nei giardini del parco.CRONACA DI– Tre ragazzi di 13, 15 e 17 anni sono statialla Procura per icon l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini die porto abusivo di oggetti atti a offendere.A sorprenderli sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di piazza Dante nel primo pomeriggio di martedì 8 aprile, mentre confezionavano dosi di hashish all’interno dei giardini del parco di, a due passi dal Colosseo.Durante il controllo, i militari hanno trovato nove involucri di hashish pronti per la vendita, un bilancino di precisione e un coltello con tracce della sostanza, utilizzato probabilmente per tagliarla in porzioni. Tutto il materiale è stato sequestrato.