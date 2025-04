Roma | questa mattina al via la demolizione di una villa abusiva di un clan Sinti

Roma le ruspe hanno iniziato le operazioni di demolizione di una villa abusivamente dal clan Sinti. Sul posto per coordinare le operazioni la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale di Roma Capitale. Leggi su Fanpage.it Poco fa al quartiere Finocchio dile ruspe hanno iniziato le operazioni didi unamente dal. Sul posto per coordinare le operazioni la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale diCapitale.

Roma: questa mattina al via la demolizione di una villa abusiva di un clan Sinti. Re Carlo III atteso oggi a Roma: al via la visita di Stato in Italia. Strade chiuse senza preavviso e chilometri di code: mattina di traffico infernale a Balduina. Al via “Agricoltura è”, i trattori contestano il ministro Lollobrigida. Domenica mattina al Quattro Fontane. Cesano: è in fin di vita l'89enne investito questa mattina in via Roma. Ne parlano su altre fonti

Roma, incendio in concessionaria Tesla: 17 auto in fiamme - Un incendio è divampato lunedì mattina intorno alle 4:30 in una concessionaria Tesla in via Serracapriola a Frascati, in provincia di Roma: distrutte 17 ... (msn.com)

Rapina domenica mattina al Carrefour, banditi fermati con un coltello - Rapina, domenica mattina in un supermercato Carrefour, in via delle Fornaci all'Aurelio. Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenute diverse volanti della polizia. Dopo un breve inseguimento ... (romatoday.it)