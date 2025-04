Sololaroma.it - Roma, Lazio nel mirino: Ranieri punta sull’uomo-derby Mancini

Leggi su Sololaroma.it

Il pareggio per 1-1 con la Juventus è diventato un semplice ricordo per la. I giallorossi sono rimasti sulla retta via in questo inizio 2025 e vogliono raggiungere una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League, se si pensa a dov’era il club solo due mesi fa. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno interpretare nel migliore dei modi questo finale di annata, a cominciare dalla gara di domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico con la. Unestremamente delicato, con in palio 3 punti pesanti oltre al dominio cittadino.Claudioè consapevole di avere uno score perfetto nei duelli con i biancocelesti e vuole confermarsi anche in questa occasione. Il coach di Testaccio starebbe studiando lo scacchiere al quale affidarsi, con il focus che va necessariamente al reparto arretrato.