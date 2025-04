Sololaroma.it - Roma, Lazio all’orizzonte: Saelemaekers cerca il bis

Reduce dal pareggio per 1-1 con la Juventus, lascalda i motori per un weekend di fuoco. I giallorossi hanno messo a referto un risultato prezioso contro una diretta concorrente, recuperando da situazione di svantaggio e dimostrando unione d’intenti. L’obiettivo rimane chiaro: avvicinarsi a quella 4° posizione che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno passare indenni le prossime uscite, a cominciare da quella di domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico con la. Un derby che si prepara da solo, che sarà cruciale per quanto concerne il pass per la Coppa Campioni.Claudio Ranieri sa che per mettere al tappeto i biancocelesti serva una prova perfetta, dal punto di vista tecnico e tattico. Il coach di Testaccio starebbe delineando il suo scacchiere, con il focus che va anche alle corsie esterne.