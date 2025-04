Roma la forza della panchina | 11 gol dai subentrati

della Roma targata Claudio Ranieri è la capacità di restare mentalmente dentro la partita fino al triplice fischio, con un apporto fondamentale che arriva anche da chi parte fuori dall'undici titolare. L'approccio dei subentrati è uno dei segnali più evidenti dell'unità e della concentrazione del gruppo: chi entra lo fa con la testa giusta, spesso riuscendo a spostare gli equilibri del match.Numeri che contanoUn dato su tutti: undici i gol realizzati da giocatori entrati a gara in corso da quando Ranieri è tornato alla guida della Roma. Una cifra che va ben oltre l'episodicità e che testimonia l'efficacia delle scelte dello staff tecnico, ma anche la mentalità dei calciatori. In venticinque partite, dieci calciatori partiti dalla panchina sono andati in gol e in molti casi le loro reti sono risultate determinanti per l'esito della gara.

