Roma Juventus il match dell’Olimpico è stato quello più seguito nell’ultimo weekend di Serie A! Tutti i dettagli del successo televisivo!

JuventusNews24Roma Juventus, la partitissima dell’Olimpico è stata la più seguita della 31^ giornata di Serie A: arrivano i dati ufficiali che vertificano il successo! Secondo quanto si apprende dai colleghi di Calcio&Finanza, Roma Juventus è stata la partita più seguita del 31^ turno di Serie A su DAZN. Ecco i dati ufficiali, che premiano per distacco la sfida dell’Olimpico.Venerdì 4 aprile, ore 20.45, Genoa-Udinese: 181.093 spettatori (co-esclusiva con Sky)Sabato 5 aprile, ore 15.00, Monza-Como: 190.616 spettatoriSabato 5 aprile, ore 18.00 ,Parma-Inter: 767.923 spettatoriSabato 5 aprile, ore 20.45, Milan-Fiorentina: 632.345 spettatori (co-esclusiva con Sky)Domenica 6 aprile, ore 12.30, Lecce-Venezia: 249.922 spettatoriDomenica 6 aprile, ore 15. Juventusnews24.com - Roma Juventus, il match dell’Olimpico è stato quello più seguito nell’ultimo weekend di Serie A! Tutti i dettagli del successo televisivo! Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24, la partitissimaè stata la più seguita della 31^ giornata diA: arrivano i dati ufficiali che vertificano il! Secondo quanto si apprende dai colleghi di Calcio&Finanza,è stata la partita più seguita del 31^ turno diA su DAZN. Ecco i dati ufficiali, che premiano per distacco la sfida.Venerdì 4 aprile, ore 20.45, Genoa-Udinese: 181.093 spettatori (co-esclusiva con Sky)Sabato 5 aprile, ore 15.00, Monza-Como: 190.616 spettatoriSabato 5 aprile, ore 18.00 ,Parma-Inter: 767.923 spettatoriSabato 5 aprile, ore 20.45, Milan-Fiorentina: 632.345 spettatori (co-esclusiva con Sky)Domenica 6 aprile, ore 12.30, Lecce-Venezia: 249.922 spettatoriDomenica 6 aprile, ore 15.

Europa League, Roma-Bayer: orario, formazioni, dove vederla in tv: ecco chi non ci sarà per De Rossi. Ne parlano su altre fonti

LIVE - Roma-Juventus 1-1: un punto a testa allo Stadio Olimpico - I giallorossi escono dall'impianto della Capitale con un pareggio. A Locatelli risponde Shomurodov, gli uomini di Ranieri salgono a quota 53 ... (ilromanista.eu)

Roma-Juventus 1-1, Shomorudov replica a Locatelli all’Olimpico - La Roma ferma la Juventus sull'1-1 all'Olimpico. Shomurodov risponde a Locatelli. Bianconeri che agganciano il Bologna al quarto posto. (calcioinpillole.com)

Roma-Juventus 1-1, tutto aperto nella corsa Champions: decidono Locatelli e Shomurodov - Finisce in parità il big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus: un 1-1 che riflette l’equilibrio in campo ma che non soddisfa appieno nessuna delle due ... (msn.com)