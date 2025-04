Roma intreccio Pellegrini-Saelemaekers | pedina di scambio con il Milan?

Pellegrini e Alexis Saelemaekers si ritrovano dentro un intreccio complicato, con il derby ancora una volta sullo sfondo, ma un destino tutto da scrivere. Entrambi protagonisti dell’ultima vittoria contro la Lazio, entrambi ora sospesi tra presente e futuro.Pellegrini in bilicoPer il capitano della Roma, le incertezze si moltiplicano. Pellegrini vuole restare, il legame con la maglia e con la città non è in discussione. Ma i rumors di mercato si fanno sempre più insistenti e l’estate potrebbe portare valutazioni più concrete, da parte della società come degli interessati. Ad oggi il suo rendimento è stato altalenante: solo due gol in campionato, diverse panchine e qualche problema fisico di troppo. Sololaroma.it - Roma, intreccio Pellegrini-Saelemaekers: pedina di scambio con il Milan? Leggi su Sololaroma.it Pochi mesi fa decidevano il derby: gol, corsa sotto la curva e abbracci che sembravano raccontare un futuro scritto in giallorosso. Oggi, invece, Lorenzoe Alexissi ritrovano dentro uncomplicato, con il derby ancora una volta sullo sfondo, ma un destino tutto da scrivere. Entrambi protagonisti dell’ultima vittoria contro la Lazio, entrambi ora sospesi tra presente e futuro.in bilicoPer il capitano della, le incertezze si moltiplicano.vuole restare, il legame con la maglia e con la città non è in discussione. Ma i rumors di mercato si fanno sempre più insistenti e l’estate potrebbe portare valutazioni più concrete, da parte della società come degli interessati. Ad oggi il suo rendimento è stato altalenante: solo due gol in campionato, diverse panchine e qualche problema fisico di troppo.

