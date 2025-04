Sololaroma.it - Roma, iniziato il lavoro in vista del derby: buone notizie per Ranieri

-Juventus è già alle spalle. A Trigoria si guarda avanti, e l’orizzonte si chiama. Una partita che, come da tradizione, vale molto di più dei tre punti, ma che questa volta ha anche un peso specifico enorme nella corsa all’Europa. Laè chiamata a superare la Lazio in classifica, distante soltanto due lunghezze. Il sorpasso potrebbe arrivare proprio nella stracittadina di domenica sera.Rensch e Pellegrini, segnali importantipuò tornare a sorridere. Due i segnali positivi arrivati ieri dal “Fulvio Bernardini”: il recupero di Devyne Rensch, già in gruppo prima della Juve, e quello sempre più vicino di Lorenzo Pellegrini, che lavora per esserci domenica. L’esterno olandese ha partecipato attivamente alla seduta di scarico, scendendo in campo con i compagni non impiegati dal primo minuto contro i bianconeri.