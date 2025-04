Roma | incendio a Testaccio in corso evacuazione 3 piani palazzo

incendio è divampato martedì sera all'interno di un appartamento al quarto piano di un edificio in via Giovanni Branca, nella zona di Testaccio a Roma. Le fiamme si sono propagate anche ai piani superiori. Sul posto sono intervenute subito diverse unità dei vigili del fuoco, oltre a carabinieri e polizia che hanno proceduto all'evacuazione dei residenti di tre piani, tra cui un bambino di un anno e mezzo. Nessuno fortunatamente avrebbe riportato conseguenze gravi nel rogo. Sul posto si è levata una densa colonna di fumo.

Incendio in un palazzo a Testaccio a Roma: due giovani bloccati al sesto piano, salvati con l'autoscala dai pompieri - Fiamme in un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Giovanni Branca in zona Testaccio a Roma. Sul posto vigili del fuoco per lo spegnimento dell'incendio e la polizia. Una nube di fumo s ...

Roma, incendio in un palazzo a Testaccio: intossicate 4 persone. La cantante Paola Turci fra i soccorritori - Pomeriggio di paura in via Giovanni Branca, a Testaccio. Quattro persone sono rimaste intossicate in un incendio che ha coinvolto più appartamenti alle 19.20 circa.

Paura a Testaccio, incendio in un palazzo di via Giovanni Branca: intossicate 4 persone. La cantante Paola Turci fra i soccorritori - Le fiamme hanno coinvolto più appartamenti per cause imprecisate. Due ragazzi raggiunti dai pompieri con l'autoscala. Altri inquilini assistiti dal 118 con le maschere d'ossigeno ...