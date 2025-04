Roma in manette tre baby-pusher | hanno tra i 13 e i 17 anni

Roma, 8 aprile 2025- I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno segnalato alla Procura della Repubblica per i Minorenni tre ragazzi di 13, 15 e 17 anni, gravemente indiziati dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, nel primo pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno sorpreso i tre giovani all’interno dei giardini del parco di Colle Oppio, a pochi passi dal Colosseo, mentre erano intenti a tagliare e confezionare in piccole dosi, con del cellophane, diversi frammenti di hashish.A seguito di un controllo più approfondito, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 9 involucri in cellophane contenenti hashish, un bilancino di precisione e uno di loro è stato anche trovato in possesso di un coltello con evidenti tracce della sostanza stupefacente, utilizzato per suddividerla in dosi. Leggi su Ilfaroonline.it , 8 aprile 2025- I Carabinieri della Compagnia diPiazza Dantesegnalato alla Procura della Repubblica per i Minorenni tre ragazzi di 13, 15 e 17, gravemente indiziati dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, nel primo pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Dantesorpreso i tre giovani all’interno dei giardini del parco di Colle Oppio, a pochi passi dal Colosseo, mentre erano intenti a tagliare e confezionare in piccole dosi, con del cellophane, diversi frammenti di hashish.A seguito di un controllo più approfondito, i Carabinieririnvenuto e sequestrato complessivamente 9 involucri in cellophane contenenti hashish, un bilancino di precisione e uno di loro è stato anche trovato in possesso di un coltello con evidenti tracce della sostanza stupefacente, utilizzato per suddividerla in dosi.

