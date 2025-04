Roma derby cruciale per la Champions | il dato sugli scontri diretti

Contro la Juventus il test più delicato è stato superato. Non perdere era fondamentale e il pareggio ha comunque permesso alla Roma di restare in corsa su più fronti. Adesso, però, arriva il momento della verità: il derby. Una sfida che vale sempre doppio, ma che questa volta può pesare anche molto di più sulla classifica. Il mago dei derby Cinque su cinque. È il bilancio perfetto di Ranieri nei derby della Capitale. Ogni volta che ha guidato la Roma contro la Lazio, ha vinto. Un percorso netto che oggi vale come un amuleto prezioso da custodire. A 72 anni e con l'esperienza di una carriera intera sulle spalle, Sir Claudio sogna di regalare l'ultimo grande sigillo ai suoi tifosi. Vincere ancora, nel suo derby, sarebbe l'epilogo perfetto. E non sarebbe solo una questione simbolica.

