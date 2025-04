Romadailynews.it - Roma, blitz antidroga a San Basilio: sequestrati 50mila euro e due orologi di lusso

Smantellato presunto sodalizio criminale guidato da un 66enne, base operativa in un circolo bocciofilo.CRONACA DI– Maxi operazionenel quartiere San. Nella notte tra il 7 e l’8 aprile, la squadra mobile di, con il supporto del Reparto volo e sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, ha impiegato circa 200 agenti della Polizia di Stato per eseguire sei misure cautelari in carcere e venticinque perquisizioni. In totale sono 31 le persone indagate, coinvolte in un’indagine che ha interessato complessivamente 41 soggetti.Le accuse ruotano attorno all’ipotesi di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Al vertice del presunto sodalizio ci sarebbe un uomo di 66 anni, cittadino italiano, ritenuto attivo nello spaccio al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana.