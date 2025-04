Lapresse.it - Roma, blitz anti-droga a San Basilio: base era bocciofila

a San, a. La Squadra Mobile die il IV Distretto di Polizia ‘San’ hanno arrestato sei persone, oltre ad aver effettuato 25 perquisizioni nei confronti di 31 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e diversi episodi di detenzione e spaccio. Le indagini hanno fatto emergere l’esistenza di un sodalizio a capo del quale ci sarebbe un 66enne italiano, attivo nella vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana nel quartiere di San.I restdestinatari della custodia cautelare in carcere avrebbero svolto la funzione di promotori e organizzatori dell’associazione, al soldo della quale sono stati impiegati numerosi soggetti in qualità vedette e spacciatori. Qualeoperativa dell’associazione, infine, è stato individuato il circolo bocciofilo ubicato in via Montegiorgio, gestito proprio dal 66enne.