Roma Abraham spaventa il Milan | Vorrei andare in MLS

Abraham, attualmente in prestito al Milan, sta vivendo un momento di alti e bassi, che fino a poche partite fa, avrebbero precluso una sua eventuale permanenza a Milano; invece, l'attaccante inglese di proprietà della Roma sta riuscendo, nelle ultime giornate, a far cambiare un po' idea su di sé, e i rossoneri sembrano poterci ripensare.Quando a gennaio, il Milan ha acquistato Giménez dal Feyenoord, il messaggio sembrava essere chiaro e delineato: l'attaccante da far giocare sarebbe stato proprio Giménez, considerando anche il prestito di un altro giocatore offensivo come Félix. Tuttavia, Abraham ha saputo ritagliarsi il suo spazio e, dopo aver guadagnato maggiore fiducia nelle gerarchie rossonere, un futuro prossimo al Milan non sarebbe più così in discussione.La trattativa con la RomaOra il giocatore inglese si trova in prestito dalla Roma, la quale, nei scorsi mesi, sarebbe stata intenzionata a proporre uno scambio con Saelemaekers, trasferitosi in prestito proprio da Milano alla squadra giallorossa.

