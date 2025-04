Rogo Inalca sos del comitato | Continuiamo a trovare frammenti di amianto

Inalca del magazzino Quanta Stock&Go, Continuiamo a trovare significative quantità e frammenti di amianto nel quartiere fino a un chilometro dal Rogo". A lanciare l'allarme è il comitato cittadino 'amianto Zero'. Il presidente Michele Lagano, insieme al vicepresidente Stefano Ferrari, Gino Rossi e altri attivisti, "ha verificato – recita la nota – la presenza di frammenti di amianto sparsi sul territorio cittadino che, sulla carta, sarebbe già stato bonificato. E, cosa ancora più preoccupante, i frammenti si stanno sgretolando col tempo, rendendo le fibre più volatili e pericolose. Nel frattempo, il parco della Resistenza, questo weekend era pieno di famiglie con bambini e animali, ignare di trovarsi in un'area in e?etti non completamente bonificata.

