Rocco Papaleo chiude la stagione teatrale sangiovannese.

Arezzo, 08 aprile 2025 – Sarà, con il suo nuovo spettacolo intitolato “Esercizi di libertà”, a calare il sipario sulla2024/2025 del Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. L’evento conclusivo è in programma per sabato 12 aprile e rappresenta l’atto finale di una rassegna che ha riscosso grande successo, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il cartellone di quest’anno, come ha spiegato la giunta Vadi, si è distinto per la varietà e la qualità delle proposte, accogliendo sul palcoscenico artisti di primo piano del panorama culturale eitaliano. Tra i protagonisti della, nomi del calibro di Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Alessandro Bergonzoni e Federico Buffa, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio ricco di suggestioni, spaziando tra ironia, narrazione, sport e commedia.