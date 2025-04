Roberto Vecchioni | Mia moglie non si è più ripresa dalla perdita di nostro figlio Arrigo Guarire dal dolore è impossibile

Leggi su Open.online

sarà a Bergamo giovedì sera 10 aprile per la tappa di «Tra il silenzio e il tuono tour». Che prende il nome dal suo libro edito da Einaudi. Uno spettacolo, che tiene insieme musica e parole, e nel quale il cantautore alternerà i brani dell’ultimo album L’infinito e i classici del suo repertorio, da Samarcanda a Luci a San Siro fino a Sogna ragazzo sogna. In un’intervista al Corriere della Sera, il musicista spiega la scelta del titolo dello spettacolo: «Sono le due componenti dell’essere umano: il bisogno di stare in silenzio, i pensieri, i figli, la vita familiare, mentre il tuono è il fuori, che può essere anche benevolo, il correre dietro al lavoro, la fatica, le tasse da pagare, gli amici, i nemici, Trump., che influisce su tutto e ci condiziona», dice. «Èdal»Nell’intervista, il cantautore – che il 25 giugno spegnerà 82 candeline – parla inoltre della morte del, scomparso a 36 anni.