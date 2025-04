Ilfattoquotidiano.it - Roberto Vecchioni: “È impossibile guarire dal dolore della perdita di mio figlio Arrigo, mia moglie non vive più. Fai tantissime cose, quando ti fermi pensi a lui”

salirà sul palcoChorusLife Arena di Bergamo, giovedi? 10 aprile sera, con una data del suo “Tra il silenzio e il Tuono tour”, uno spettacolo di canti, immagini e monologhi che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario. Lo spettacolo, nella prima parte, è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito”, per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.Sul titolo l’artista a Il CorriereSera Bergamo spiega: “Sono le due componenti dell’essere umano: il bisogno di stare in silenzio, ieri, i figli, la vita familiare, mentre il tuono e? il fuori, che puo? essere anche benevolo, il correre dietro al lavoro, la fatica, le tasse da pagare, gli amici, i nemici, Trump che influisce su tutto e ci condiziona.