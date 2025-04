Lapresse.it - Robert De Niro, Palma d’oro alla carriera a Cannes 2025

Martedì 13 maggioDericeverà laonorariadurante la cerimonia di apertura del 78° Festival di. L’attore, regista e produttore sarà premiato 14 anni dopo aver presieduto la giuria nel 2011.“Ci sono volti che rappresentano la settima arte e battute di dialogo che lasciano un segno indelebile nella cinefilia. Con il suo stile interiorizzato, che emerge in un sorriso gentile o in uno sguardo duro,Deè diventato una leggenda del cinema“, recita la motivazione.“Ho sentimenti così forti per il Festival di.”, ha dichiarato Dedopo aver appreso dellaonoraria a lui assegnata. “Specialmente ora che ci sono così tante cose nel mondo che ci allontanano,ci unisce: narratori, registi, fan e amici. È come tornare a casa”.