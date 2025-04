Robbie Williams | Nuova Sfida Contro Ansia e Depressione

Robbie Williams sta affrontando un rinnovato periodo di difficoltà legate alla sua salute mentale , nonostante credesse di aver superato definitivamente queste problematiche. L'artista cinquantunenne, da sempre trasparente riguardo le sue battaglie interiori, ha rivelato di essersi sentito sopraffatto da tristezza, Ansia e Depressione all'inizio di quest'anno, un'esperienza che non viveva da molto tempo. Robbie Williams rivela i suoi nuovi problemi di salute mentale: “Pensavo di aver superato il problema.”. Williams ha descritto questo ritorno dei disturbi come spiazzante, essendo trascorsi circa dieci anni dall'ultima crisi significativa. Secondo quanto riportato da Bang Premiere, l'ex membro dei Take That pensava di essere giunto alla fine di un lungo percorso di guarigione e di avviarsi verso un futuro sereno, rendendo questa ricaduta particolarmente destabilizzante. Mistermovie.it - Robbie Williams: Nuova Sfida Contro Ansia e Depressione Leggi su Mistermovie.it La celebre popstarsta affrontando un rinnovato periodo di difficoltà legate alla sua salute mentale , nonostante credesse di aver superato definitivamente queste problematiche. L'artista cinquantunenne, da sempre trasparente riguardo le sue battaglie interiori, ha rivelato di essersi sentito sopraffatto da tristezza,all'inizio di quest'anno, un'esperienza che non viveva da molto tempo.rivela i suoi nuovi problemi di salute mentale: “Pensavo di aver superato il problema.”.ha descritto questo ritorno dei disturbi come spiazzante, essendo trascorsi circa dieci anni dall'ultima crisi significativa. Secondo quanto riportato da Bang Premiere, l'ex membro dei Take That pensava di essere giunto alla fine di un lungo percorso di guarigione e di avviarsi verso un futuro sereno, rendendo questa ricaduta particolarmente destabilizzante.

‘Better Man’, Robbie Williams: “Senza l’attenzione degli altri non esisto”. Novità su Radio Globo! Arrivano Robbie Williams e Jovanotti!. All That Pop: la genesi di 'Better Man' raccontata dal regista Michael Gracey. X Factor 2024, stasera la finale. Le assegnazioni dei giudici per l'ultima sfida. Vincitore X Factor 2024 Mimì, Robbie Williams superstar al Plebiscito di X Factor. X Factor, vince Mimì, la sua voce da brividi conquista il talent. Ne parlano su altre fonti

MediaWorld e Robbie Williams: partnership strategica per la nuova collezione audio PEAQ - Accordo triennale paneuropeo tra l'icona pop e il leader dell'elettronica per il lancio di una linea esclusiva, rafforzando la strategia 'Experience Champion' e i marchi proprietari ... (msn.com)

MediaWorld e Robbie Williams: partnership strategica per la nuova collezione audio PEAQ - Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su ... di durata triennale con l'icona della musica pop internazionale, Robbie Williams. L'elemento ... (sulpanaro.net)

Robbie Williams è il testimonial della nuova campagna “It’s Great To Be a Cat” di Purina Felix - E' il cantante Robbie Williams il protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Purina Felix. La star presenterà domani, 25 gennaio, alle ore 18 su Youtube la nuova canzone “It’s Great To Be a ... (engage.it)