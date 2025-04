Ritrovato il ragazzino rapito nel napoletano | indagini in corso sulla vicenda

Ritrovato il ragazzino di 15 anni rapito nelle scorse ore a San Giorgio a Cremano. L'allarme era scattato questa mattina, quando alcuni testimoni avrebbero visto il minore, che sarebbe figlio di un imprenditore, incappucciato e portato via a bordo di un furgone. Le indagini lampo.

