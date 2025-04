Ritrovato il corpo di una delle due sorelline scomparse per l’alluvione

Ritrovato senza vita il corpo di una delle due sorelline scomparse durante l’inondazione che ha colpito la città argentina di Bahia Blanca lo scorso 7 marzo. La piccola, di appena cinque anni, è stata rinvenuta a circa quaranta chilometri dal luogo dell’incidente, un ritrovamento che ha posto fine a settimane di attesa, speranze e timori. Le autorità, però, non hanno ancora individuato la sorellina più piccola, di appena un anno, che resta ufficialmente dispersa.La tragedia si è consumata in modo improvviso e violento. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori e dai testimoni, la famiglia delle bambine si trovava a bordo della propria automobile quando un corso d’acqua, a causa delle piogge torrenziali, è esondato all’improvviso. Leggi su Caffeinamagazine.it Dopo più di un mese di angoscianti ricerche, è stato purtropposenza vita ildi unaduedurante l’inondazione che ha colpito la città argentina di Bahia Blanca lo scorso 7 marzo. La piccola, di appena cinque anni, è stata rinvenuta a circa quaranta chilometri dal luogo dell’incidente, un ritrovamento che ha posto fine a settimane di attesa, speranze e timori. Le autorità, però, non hanno ancora individuato la sorellina più piccola, di appena un anno, che resta ufficialmente dispersa.La tragedia si è consumata in modo improvviso e violento. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori e dai testimoni, la famigliabambine si trovava a bordo della propria automobile quando un corso d’acqua, a causapiogge torrenziali, è esondato all’improvviso.

Argentina, disperse due sorelline nell’alluvione: trovato il corpo dell’uomo che aveva provato a salvarle - Dopo tre giorni di intense ricerche per rintracciare le due sorelline, Delfina e Pilar Hecker, di uno e cinque anni, scomparse durante l’alluvione che ha colpito Bahía Blanca, in Argentina, è stato ... (thesocialpost.it)

Argentina, disperse due sorelline nell'alluvione di Bahía Blanca - BUENOS AIRES, 10 MAR - Dopo tre giorni di serrate ricerche per trovare due bambine, Delfina e Pilar ... è stato confermato il ritrovamento del corpo di Ruben Zalazar. L'uomo aveva salvato le sorelline ... (giornaledibrescia.it)

