Ritrovata dopo una notte all’addiaccio un’anziana di 80 anni che si era smarrita a Monte Morello

Leggi su Corrieretoscano.it

SESTO FIORENTINO –unadi 80che si era. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceppeto, in seguito alla segnalazione della Centrale operativa della compagnia carabinieri di Signa di ieri (7 aprile) sono stati avvisati che a Fonte dei Seppi, nel comune di Sesto Fiorentino, era in corso un’attività di ricerca di una persona dispersa dal giorno prima.La donna di 80, residente nel comune di Sesto, insieme al compagno, si era recata nella domenica pomeriggio a Carmignanello per vedere la Fonte Giallina perchè luogo a loro caro che temevano fosse stata danneggiatagli eventi metereologici di marzo. La donna e l’uomo si sono incamminati a piedi ma per l’uomo, con difficoltà a camminare, il percorso risultava subito impervio e difficoltoso per cui i due hanno deciso di dividersi: lei ha proseguito, mentre lui attendeva in macchina.