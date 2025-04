Ritorno a Hollywood | Brad Pitt e le Nuove Avventure di Cliff Booth!

Hollywood", ma con una svolta inaspettata. Netflix sta producendo questo nuovo progetto, con Brad Pitt di nuovo nei panni di Cliff Booth e David Fincher alla regia, su una sceneggiatura di Quentin Tarantino.Non Chiamatelo Sequel: Un'Evoluzione del PersonaggioDimentica l'idea di un sequel tradizionale. Secondo Sean Fennessey, questo film è più simile alle "ulteriori Avventure di Cliff Booth". Pensa a come "Il grande sonno" e "Addio, mia amata" condividono lo stesso mondo, ma con attori e registi diversi. Sarà un'esperienza simile, un'esplorazione più profonda del personaggio di Cliff.1977: Un Salto Temporale nel Futuro di CliffLa storia si svolgerà nel 1977, otto anni dopo gli eventi di "C'era una volta a.

