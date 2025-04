Ritengo che il cartellone di Radio Deejay non abbia un forte peso in termini di numeri e presenze Puntiamo sulla comunicazione | così la sindaca Angelini a Linus

così Linus aveva commentato la fine, dopo 38 anni, del sodalizio estivo tra Radio Deejay e Riccione. E poi ha continuato: “Ci abbiamo provato, ma era già deciso che andasse così. Chi conosce la realtà politica di Riccione non ha bisogno che io gliela spieghi, chi non la conosce non potrà mai capire”.Per poi aggiungere: “Che poi forse è anche giusto così, abbiamo proposto la stessa cosa per troppo tempo, era ora di cambiare. Però. Chi gestisce un paese, un’azienda, una qualunque impresa ha il diritto, anzi il dovere, di fare le proprie scelte. Io lo faccio ogni giorno. E me ne assumo le responsabilità. Invece sto leggendo delle giustificazioni patetiche e balbettanti, sarebbe stato più elegante scrivere che era deciso da mesi, dai. Ilfattoquotidiano.it - “Ritengo che il cartellone di Radio Deejay non abbia un forte peso in termini di numeri e presenze. Puntiamo sulla comunicazione”: così la sindaca Angelini a Linus Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Sto leggendo delle giustificazioni patetiche e balbettanti, sarebbe stato più elegante scrivere che era deciso da mesi”.aveva commentato la fine, dopo 38 anni, del sodalizio estivo trae Riccione. E poi ha continuato: “Cimo provato, ma era già deciso che andasse. Chi conosce la realtà politica di Riccione non ha bisogno che io gliela spieghi, chi non la conosce non potrà mai capire”.Per poi aggiungere: “Che poi forse è anche giustomo proposto la stessa cosa per troppo tempo, era ora di cambiare. Però. Chi gestisce un paese, un’azienda, una qualunque impresa ha il diritto, anzi il dovere, di fare le proprie scelte. Io lo faccio ogni giorno. E me ne assumo le responsabilità. Invece sto leggendo delle giustificazioni patetiche e balbettanti, sarebbe stato più elegante scrivere che era deciso da mesi, dai.

“Ritengo che il cartellone di Radio Deejay non abbia un forte peso in termini di numeri e presenze. La sindaca cambia musica: "La politica degli eventi non basta. Ora puntiamo sulla comunicazione". Riccione, Sabrina Vescovi (Pd) torna all'attacco: "I costi per Radio Deejay sono quadruplicati negli anni". Ne parlano su altre fonti

Riccione e Radio Deejay si separano dopo 38 anni, polemica - Si separano, dopo tanti anni, le strade di Riccione e Linus, storico conduttore radiotelevisivo e direttore artistico di quella Radio Deejay che, dal 1987, accompagna le estati della Perla Verde con l ... (msn.com)

Radio Deejay lascia Riccione dopo 38 anni, la rabbia di Linus: “Qualcuno aveva già deciso” - Annuncio shock sui social del direttore artistico della radio: “Una lunga storia che finisce con poche parole. Ci abbiamo provato fino alla fine”. E il Comune lancia il Riccione Music City ... (msn.com)

La sindaca cambia musica: "La politica degli eventi non basta. Ora puntiamo sulla comunicazione" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)