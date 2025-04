Ristrutturare lo stadio di San Siro costa la metà di costruirlo nuovo lo dicono Milan e Inter

stadio di San Siro costerebbe molto meno di quanto Milan e Inter hanno sempre dichiarato. Sono gli stessi club a scriverlo, nero su bianco. In passato i loro management avevano sempre affermato che il costo della ristrutturazione quasi eguagliasse quello di costruzione. Milanotoday.it - Ristrutturare lo stadio di San Siro costa la metà di costruirlo nuovo (lo dicono Milan e Inter) Leggi su Milanotoday.it La ristrutturazione dellodi Sancosterebbe molto meno di quantohanno sempre dichiarato. Sono gli stessi club a scriverlo, nero su bianco. In passato i loro management avevano sempre affermato che il costo della ristrutturazione quasi eguagliasse quello di costruzione.

Ristrutturare lo stadio di San Siro costa la metà di costruirlo nuovo (lo dicono Milan e Inter) - A sorpresa, Milan e Inter stimano in 371 milioni il costo della ristrutturazione, molto meno di quanto loro stessi (e perfino il Comune) avevano sempre dichiarato ... (milanotoday.it)

Lo stadio di San Siro e la valutazione di 72 milioni di euro, l'Agenzia delle entrate: «Stadio obsoleto e deteriorato, prezzo corretto» - L’Agenzia delle entrate risponde alle richieste di chiarimenti del Comitato Sì Meazza e del consigliere Fedrighini a proposito del prezzo d’acquisto del Meazza. Partendo da un tetto di 231,3 milioni ( ... (msn.com)

San Siro "obsoleto e deteriorato, 72 milioni prezzo corretto". L'Agenzia delle entrate e lo stadio della Juventus - Nessuna stima al ribasso. Nè per San Siro, nè per le aree intorno allo stadio. Come riporta Corriere.it, l`Agenzia delle entrate risponde alle richieste di chiarimenti. (msn.com)