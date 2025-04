Ristoratore strozzato dagli usurai | Minacce di morte e di stupri su mia figlia

Viterbotoday.it - Ristoratore strozzato dagli usurai: "Minacce di morte e di stupri su mia figlia" Leggi su Viterbotoday.it Usura ed estorsioni, un incubo cominciato durante il lockdown per una coppia di imprenditori viterbesi. Lui, costituitosi parte civile nel processo alla banda di strozzini di cui sarebbe stato vittima, ha testimoniato davanti al collegio dei giudici presieduto dal presidente del tribunale.

