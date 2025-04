Ilgiorno.it - Rissa tra i figli, sporcizia e alcolici. Denunciata ex campionessa di boxe: “Minori abbandonati e maltrattati”

Milano – Non s’è accorta di nulla e ha continuato a dormire, stordita dall’alcol: quando ha visto i carabinieri in casa, ha chiesto a loro cosa fosse successo. Non s’è accorta che duesi stavano picchiando e che uno di loro aveva cercato di sfondare la porta del bagno a colpi di coltello per aggredire il fratello. Il tutto in un appartamento trovato completamente a soqquadro e in una “situazione igienico-sanitaria pessima”. Per questo, una exdi pugilato sulla cinquantina, di cui non daremo le generalità per tutelare i tre adolescenti che vivono con lei, è statadai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e abbandonato di. Ore 12.50 di ieri, zona Dergano. Alcuni residenti di uno stabile chiamano il 112, spaventati dalle urla che arrivano dal terzo piano.