Rissa per il parcheggio spunta una mannaia

Litigano per un parcheggio, salta fuori una mannaia, scoppia la Rissa e i carabinieri evitano il peggio. Scene da far west giovedì scorso a Sala, nella frazione di Osteria Nuova, nei pressi di un bar, della stazione ferroviaria e di una sala da ballo. Secondo quanto si è potuto apprendere il litigio è scoppiato intorno alle 17 quando un uomo sulla quarantina, italiano, doveva uscire fuori da un parcheggio con la propria automobile. Ma dietro la sua auto era ferma un'altra automobile che di fatto impediva l'uscita dal posteggio. L'automobilista è sceso e ha chiesto di spostare l'automobile agli avventori del bar. Ma senza successo e probabilmente incassando qualche improperio, in particolare da tre persone coetanee, italiane. Allora l'uomo si è allontanato e pare sia andato a casa a prendere una mannaia o un machete, come riferito nei post di uno dei gruppi social di Sala.

