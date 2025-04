Rispetto delle donne e delle leggi | la proposta di FdI per chiarire ai migranti che ci sono prima i doveri

Una "carta dei doveri" per gli stranieri che vogliono stare in Italia nella quale sia chiaramente indicato che il nostro Paese va rispettato, attraverso non solo il Rispetto delle leggi, ma anche attraverso il Rispetto delle donne e della parità di genere. E nella quale si avverte che chi viola le nostre norme, commettendo reati di particolare gravità, sarà punito con la revoca della protezione internazionale. È ciò che chiede FdI, che ha presentato una proposta di legge – primi firmatari Sara Kelany e Francesco Filini – per la revisione e l'integrazione della lista dei "doveri" presente sull'opuscolo informativo consegnato ai richiedenti protezione internazionale all'atto della presentazione della domanda. Si tratta di un faro su principi non negoziabili per la nostra società, ma troppo spesso, come raccontano le cronache, sconosciuti o misconosciuti dagli stranieri presenti sul nostro territorio.

