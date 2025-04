Spazionapoli.it - Riscatto Caprile, il Cagliari deciso: la situazione per Scuffet

Il club sardo ha preso la sua decisione! Ecco cosa succederà in futuro.Importanti aggiornamenti in casa Napoli per quanto riguarda laportieri. L’influenza di Alex Meret ha dato la possibilità a Simonedi scendere in campo nella sfida contro il Bologna.Il portiere classe 1996, arrivato al Napoli nel gennaio scorso, ha esordito contro gli emiliani nel pareggio per 1-1, dimostrando di essere ancora affidabile nonostante il lungo periodo di inattività.Ilvuole riscattare, la decisione del Napoli perE proprio mentregiocava contro il Bologna, ilprendeva un’importante decisione in merito ad Elia. Come riportato da TMW, il club sardo hadi esercitare il diritto di. Saranno 8 i milioni di euro che ilandrà a versare nelle casse del Napoli.