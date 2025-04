Noinotizie.it - Risate e musica in Salento a luglio con Nino Frassica In concerto con Los Plaggers band

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:La risata incontra lanel cuore pulsante del. Sabato 26il palcoscenico forgiato nella storia delle Cave del Duca (LE) ospiterà l’energia straripante di& Losin scena con “Tour 2000/3000”. Lo spettacolo è una produzione Art Show ed è realizzato in collaborazione con Patagonia Pictures. Inizio ore 21.00. Biglietti disponibili su Ticketone.Un evento unico, trae cabaret, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggiole originale e ironico. Con quella sua inconfondibile verve comica, ilnazionale rileggerà oltre cento brani del panorama italiano e non solo, trasformandoli in autentiche perle di comicità. Da “Cacao meravigliao” a “Grazie dei fiori bis”, da “Mamma mia dammi cento lire” fino alle celebri sigle della tivù come “Portobello” e “Tuca tuca”.