San Giuliano Terme, 8 aprile 2025 - Il comune di San Giuliano Terme ha fatto condurre uno studio di fattibilità per ildi viaa Metato, dopo che nei mesi scorsi si è verificato un cedimento del ciglio stradale con interessamento del margine (per circa 90 metri)trafficata arteria metatese che collega la popolata frazione alla strada statale Aurelia. L'Amministrazione comunale ha già condotto gli interventi di messa in sicurezza con la conseguente modificaviabilità consistente nel senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, al quale è seguita la posa in opera di teli plastici per evitare che il terreno venga impregnato d'acqua a causa delle piogge, che potrebbero comportare l’aumento del rischio di cedimenti di detriti nell’alveo del fosso che rientra nelle competenze del genio civile.

Lanazione.it - Ripristino della corsia in via Turati: "Spesa non inferiore a 800mila euro"

