Riorganizzazione Ministero dell’Istruzione e del Merito | il DECRETO che ridefinisce competenze e risorse per didattica digitale e inclusione I nuovi uffici dirigenziali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2025, il DECRETO ministeriale del 17 gennaio 2025 disciplina l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

