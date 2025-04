Riorganizzazione MiM | nuove competenze per didattica digitale inclusione e valutazione scolastica

Riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MiM). Il provvedimento ridefinisce in modo dettagliato le competenze degli uffici dirigenziali non generali dell’amministrazione centrale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, sostenere l’innovazione e rafforzare il supporto alle scuole. . Riorganizzazione MiM: nuove competenze per didattica digitale, inclusione e valutazione scolastica Scuolalink. Scuolalink.it - Riorganizzazione MiM: nuove competenze per didattica digitale, inclusione e valutazione scolastica Leggi su Scuolalink.it Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2025, il Decreto ministeriale del 17 gennaio 2025 segna un passo importante nelladel Ministero dell’Istruzione e del Merito (MiM). Il provvedimento ridefinisce in modo dettagliato ledegli uffici dirigenziali non generali dell’amministrazione centrale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, sostenere l’innovazione e rafforzare il supporto alle scuole. .MiM:perScuolalink.

Scuola, Iunti e Pierro tornano ai vertici degli Uffici regionali di Calabria e Sicilia. Ministero dell'Istruzione e del Merito, pubblicato il nuovo regolamento che modifica l'organizzazione interna. Decreto in Gazzetta Ufficiale. Il Ministero dell’Istruzione si riorganizza: cambiamenti e nuove politiche educative. ISTAT: nuova riorganizzazione in arrivo, sbagliata nei tempi e nei modi. MiC, in vigore dal 18 maggio la nuova organizzazione: ecco come cambia il Collegio Romano. Riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito: il Governo approvato il regolamento di modifica. Ne parlano su altre fonti

Nuove competenze infermieristiche. I sindacati medici ribadiscono il loro no all'accordo - Per i sindacati la bozza sulle nuove competenze non va bene. I cambiamenti proposti andrebbero fatti per legge e non attraverso semplici deliberati della Stato Regioni. Il rischio è di affidare ... (quotidianosanita.it)

Riorganizzazione dell’ente regionale: nuove responsabilità e direzioni per la Liguria - La riorganizzazione ... e ottimizzare le competenze già presenti nel sistema. Questa ristrutturazione non solo intende rendere l’ente più snello, ma punta a una governance più attiva e presente nel ... (gaeta.it)

Fondo nuove competenze: in arrivo 10 milioni di euro a sostegno delle “competenze per le innovazioni” - For.Te ha pubblicato l’avviso speciale 1/25 “Fondo nuove competenze 3^ edizione “Competenze per le innovazioni”. In particolare con l’avviso sono stati stanziati diecimilioni di euro per ... (ipsoa.it)