Spazionapoli.it - Rinnovo Juan Jesus, il Napoli cambia idea! La situazione

La dirigenza delvaluta ildi: i dettagli dopo il Bologna sul futuro del brasiliano.Il futuro dicon la maglia azzurra è un altro dei tempi principali legati aldella prossima stagione. Il difensore brasiliano classe 1991 veste la maglia azzurra dall’estate del 2021, e il suo contratto scadrà il prossimo giugno.Le sue prestazioni hanno man mano, nel corso della stagione, convinto Antonio Conte., salvo il match d’esordio con il Verona, non è sceso in campo nemmeno per un solo minuto fino al 14 dicembre. 15 partite consecutive in panchina, e poi la svolta. L’infortunio di Buongiorno ha dato la possibilità al brasiliano di dimostrare il suo valore., ilvaluta ilNove partite da titolare per 90 minuti ciascuna da dicembre a febbraio, per dimostrare ad Antonio Conte di essere affidabile.