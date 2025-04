Ilfattoquotidiano.it - “Rinnoveremo il contratto a Baroni, ha capito qual è il segreto del successo”: l’ultimo annuncio di Lotito

Grazie alsull’Atalanta per 1-0 ottenuto al Gewiss Stadium nelturno di campionato, la Lazio ha raggiunto il sesto posto in classifica a quota 55 punti, rientrando così nella serratissima lotta (il Bologna è quarto a soli due punti) per un posto in Champions League nella prossima stagione. La squadra di Marcosta disputando una grande annata: i biancocelesti sono infatti ancora in corsa anche in Europa League. Ma il presidente Claudionon ha rinunciato ache formula bizzarra per annunciare al Messaggero il futuro rinnovo delper l’allenatore.“Il progetto triennale è partito cone finirà con lui, gliil, hache il turnover è ildel“, ha affermato. Il presidente della Lazio ne è convinto, nonostante i biancocelesti in campionato abbiano rallentato proprio a causa dei tanti impegni e di una rosa non sempre all’altezza.