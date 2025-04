Rincari sui collegamenti marittimi il Mit convoca tavolo tecnico su richiesta di Schifani

È convocata per martedì 15 aprile la riunione del tavolo tecnico al ministero dei Trasporti a Roma per la vicenda relativa all'aumento tariffario dei trasporti marittimi nelle isole minori. La richiesta al Mit era stata avanzata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

